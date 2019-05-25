الراعي لعون: تتجه اليكم أنظار وآمال اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة

أعرب ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ عن سعادته بمشاركة رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ في القداس لمناسبة مرور 125 سنة على تشييد ​كاتدرائية مار جرجس​ المارونية في وسط بيروت، لافتاً إلى أن قيامها في الوسط هو قيام المسيح نفسه في وسط المدينة.

وتوجه البطريرك الراعي إلى الرئيس عون بالقول: "وجودكم يضفي رونقاً جميلاً ومعاني رفيعة على هذا العيد"، مشيراً إلى أنكم "تقفون في الوسط بحيث تتجه اليكم أنظار وأمال اللبنانيين، لا سيما في هذه الظروف السياسية والإقتصادية والإجتماعية الصعبة".

وأشار البطريرك الراعي إلى أن بعض هذه الأوضاع متأتي من الداخل، نتيجة ​الحرب اللبنانية​ المشؤومة، والبعض الآخر يتأتي من الأزمات والحروب في بعض بلدان المنطقة، ومن ​سياسة​ دولية لا تتلاءم مع موجبات والاستقرار والسلام في المنطقة.

وأضاف: "نذكركم بالصلاة إلى الله، كي يؤيد مساعيكم الخيرة ونوايكم الطيبة في قيادة سفينة الوطن ومسيرة النمو والإستقرار".

وشدد على أن "العودة بلبنان إلى زمانه الجميل ممكنة، بفضل قدرة أبنائه وطاقته وقيادتكم الحكيمة مع سائل المسؤولين في البلاد".