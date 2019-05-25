أكدت مصادر ​قصر بعبدا​ بقناة الـ"LBC" أن "جلسة بعبدا المخصصة لاقرار ​الموازنة​ حاسمة وهي موازنة واضحة وما نريده هو إحالتها إلى ​مجلس النواب​ محصنة بالتوافق الحكومي".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر بعبدا للـLBC: نريد إحالة موازنة واضحة ومحصنة بالتوافق الحكومي للبرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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