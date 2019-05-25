MTV: الحريري منزعج من باسيل ويحمله مسؤولية المماطلة في دراسة الموازنة

أفادت مصادر لمحطة MTV ، حول استياء رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ من وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ في موضوع ​الموازنة​، بأن "الحريري أكّد أن القصة ليست قصة تجاوز صلاحيات ولكن القصة قصة مماطلة في الموازنة. كما أشار إلى أننا صرفنا ونصرف وقتًا كتيرًا جدًّا على الموازنة".

وكشفت المصادر أن "الحريري منزعج من باسيل ويحمله مسؤولية المماطلة في دراسة مشروع الموازنة، موضحًا أننا كرّرنا الاقتراحات من جديد".