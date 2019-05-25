كنعان: المشكلة هي استخدام الدولة ومؤسساتها كماكينة انتخابية

شدد رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان، في حديث تلفزيوني، على أن المشكلة هي استخدام الدولة ومؤسساتها كماكينة انتخابية للأحزاب والطوائف، لافتاً إلى أن "عملنا الرقابي في لجنة المال يهدف الى ايقاف ذلك".
وأوضح كنعان أن الإصلاح يبدأ بإحترام القانون، لأن المشكلة هي في إحترام القوانين، كاشفاً أنه ستكون هناك متابعة جدية وقرارات واجراءات من ديوان المحاسبة، لافتاً إلى أننا "وصلنا إلى رقم كبير جداً يشكل ثلث القطاع العام تقريباً".
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