شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "اقتراحات البرلمان" يطالب بتعميم وحدات التدخل السريع لإزالة التعديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طالب النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بتعميم فكرة إنشاء وحدات التدخل السريع لمنع التعديات علي أملاك الدولة ومخالفات البناء والتعدي علي الأراضي الصغيرة، من المهد، مما يساعد على وقف هذه المخالفات.

وقال "العادلى"، فى تصريحات له، إن مخالفات البناء والتعديات شوهت المظهر الحضاري وتسببت في انتشار العشوائيات، وتشديد الرقابة وتطبيق القانون بحسم ضروري لوقف المخالفات وإزالة التعديات.

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وأكد رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بالبرلمان، ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة للجهات التي تنفذ الإزالات وتوقف التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

كما طالب النائب همام العادلي، بضرورة مناقشة تعديلات قانون البناء وإصدار تشريع جديد يتواكب مع التطورات والمتغيرات العصرية.