شكرا لقرائتكم خبر عن تفاقم أزمة الانقسامات داخل حزب أردوغان.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل أزمة الانقسامات داخل حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، خاصة بعد انتهاء انتخابات البلديات التى شهدت خسائر كبرى للحزب الحاكم فى المدن الكبرى.

فى هذا السياق، ذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن مصادر كشفت عن اعتزام رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو، المشاركة في مأدبة إفطار في السابع والعشرين من الشهر الجاري بمدينة دياربكر وإجرائه سلسلة لقاءات خلالها.

وأضافت الصحيفة التركية المعارضة، أنه قبيل زيارته أصدرت مؤسسة مبادرة معماري القلوب في مدينة ديار بكر والمعروفة بقربها من حزب العدالة والتنمية الحاكم تصريحات انتقدت خلالها أحمد داود أوغلو، القيادى بحزب أردوغان.

تأتى تلك الأزمة فى ظل تزايد عدد الانشقاقات التى ضربت حزب العدالة والتنمية التركى بعد خسائره فى انتخابات البلديات التركية.