شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة إيرادات "هيئة موانئ البحر الأحمر" بواقع 825 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت جملة إيرادات الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر خلال العام المالي الجديد 2019/2020، 3 مليار و900 مليون جنية مقابل 3 مليار و785 مليون العام المالي الجارى 2018/2019.

وبلغت جملة التكاليف والمصروفات، المعروضة أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، مليار و37 مليون و81 ألف جنية خلال العام المالي الجديد 2019/2020 مقابل 825 مليون العام المالي الجارى.

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وقدرت جملة الموازنة الجارية للهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر، للعام المالي الجديد 2019/2020، بنحو 2 مليار و40 مليون جنيه مقابل مليار و575 مليون جنية العام الجارى 2018/2019.

في المقابل قدرت جملة الإيرادات خلال العام المالي الجديد 2019/2020، نحو 2 مليار و40 مليون جنية مقابل مليار و575 مليون جنيه.