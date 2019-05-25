إصابة 7 في معركة بالأسلحة البيضاء والخرطوش بين عائلتين بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

أصيب 7 أشخاص بجروح وكدمات وإصابات مختلفة في أنحاء الجسم، اليوم السبت، إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب الخلاف على لهو الأطفال، في قرية كفر علي بدرة التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لضباط مباحث مركز ميت غمر بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية كفر علي بدرة التابعة للمركز بالأسلحة البيضاء والخرطوش وإصابة 7 أشخاص من العائلتين.

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وانتقل ضباط المباحث بقيادة الرائد أحمد فريد، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بسبب الخلاف على لهو الأطفال بين عائلة "محمد السيد سليمان"، وعائلة "سويلم أبو سلامة".

وأسفرت الواقعة عن إصابة "محمد السيد سليمان" 72 سنة، و"فوزي محمد السيد سليمان"، 52 سنة، و"السيد محمد السيد سليمان"، 52 سنة، و"أحمد محمد السيد سليمان"، 42 سنة، و"منصور السيد محمد السيد سليمان"، 38 سنة، و"سويلم سلامة السيد" 75 سنة، و"فوائد سويلم السيد سلامة السيد" 34 سنة ودخلوا مستشفى ميت غمر لتلقي العلاج.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.