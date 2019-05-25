بسبب النيران التي اجتاحت الكيان الصهيوني ..بنيامين نتنياهو يتوجه بالشكر لـ"الصديق عبد الفتاح...

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" الشكر للرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" على إرساله مروحيتين للمشاركة في عمليات إخماد الحرائق التي نشبت في أنحاء متفرقة من (إسرائيل).

وقال "نتنيتاهو" عبر "تويتر": "أشكر صديقي الرئيس المصري السيسي على قيامه بإرسال مروحيتين للمشاركة في عمليات إخماد الحرائق التي نشبت في أنحاء متفرقة من إسرائيل".

وتابع: "طائرات من إيطاليا واليونان وقبرص وكرواتيا تشارك أيضا في عمليات الإطفاء، كما طلبت السلطة الفلسطينية الانضمام إلى هذه الجهود".

وكانت (إسرائيل) قد استنجدت بعدة دول كي تشاركها في إطفاء ألسنة اللهب بعد حرائق واسعة اندلعت قبل يومين في عدة أرجاء من البلاد بسبب ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

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وأتت النيران على مساحات واسعة من الأحراش وتسببت بإخلاء منازل في عدة مستوطنات، غربي القدس، كما تسببت في إغلاق شوارع مركزية.

ومددت سلطة الإطفاء، حالة الطوارئ والتعبئة العامة التي استدعي خلالها جميع رجال الإطفاء حيث تم قطع إجازاتهم.