نفى الأمن العام اللبناني ما ورد في بيان لمنظمات حقوقية حول إجباره المواطنين السوريين على توقيع استمارات عودة طوعية قبل ترحيلهم إلى بلادهم، فور وصولهم إلى مطار بيروت.
وكانت منظمات "هيومن رايتس ووتش"، و"المركز اللبناني لحقوق الإنسان"، و"المفكرة القانونية"، و"رواد الحقوق" و"مركز وصول لحقوق الإنسان" قد اتهمت الأمن اللبناني في بيان مشترك بترحيل 16 سوريا على الأقل بإجراءات موجزة فور وصولهم إلى مطار بيروت في الـ26 من أبريل الماضي، رغم أن بعضهم مسجلون لاجئون وأعربوا عن خشيتهم من إعادتهم قسرا إلى بلادهم.
وذكرت تلك المنظمات أن هؤلاء السوريين "لميمنحوا أي فرصة لطلب اللجوء أو الاعتراض على ترحيلهم، بل أجبروا على توقيع استمارات "عودة طوعية إلى الوطن".
وشددت المنظمات على أن لبنان "ملزم بألا يعيد أو يسلم أي شخص في حال وجود أسباب وجيهة تشير إلى أنه قد يواجه خطر التعرض للتعذيب" كما أنه "ملزم أيضا بمبدأ القانون الدولي العرفي في عدم الإعادة القسرية".
وللتوضيح، أصدرت المديرية العامة للأمن العام في لبنان اليوم بيانا نفت فيه "جملة وتفصيلا إجبارها السوريين على توقيع أي
وأضافت أن "كل سوري يصل إلى لبنان ولا يستوفي شروط الدخول، ويطلب طوعا وبملء إرادته الذهاب إلى سوريا لعدم رغبته في العودة إلى البلد المقيم فيه لأسباب عدة، يوقع على تعهد مسؤولية باختياره العودة طوعا مع تسهيل عودته من قبل المديرية العامة للأمن العام".
من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام نقلا عن تقرير أمني، بأن الجيش والقوى الأمنية رحلت 301 من السوريين في الفترة بين 7 و20 مايو الجاري، تنفيذا لقرار من مجلس الدفاع اللبناني، بترحيل السوريين المتسللين إلى البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن اللبناني ينفي ترحيله السوريين قسرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.