تراجع 3 سياسيين جزائريين عن الترشح للانتخابات الرئاسية

أعلنت ثلاث شخصيات سياسية جزائرية تراجعها عن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة قبل ساعات من انقضاء المهلة النهائية لإيداع ملفات الترشح لدى المجلس الدستوري.
وحسم بلعيد عبد العزيز وبلقاسم ساحلي واللواء المتقاعد علي غديري،قرارهم بالانسحاب من الترشح للرئاسة في آخر لحظة.
وأشارت وسائل الإعلام الجزائرية إلى أنه "من المتوقع" أن يعلن المجلس الدستوري غدا عن استحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية
ولم تعلن معظم التشكيلات السياسية الجزائرية، ترشحها من عدمه، على غرار، حركة مجتمع السلم، وحركة بناء الوطن، وجبهة العدالة والتنمية، التجمع الوطني الديمقراطي، وتجمع أمل الجزائر، وغيرها.
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