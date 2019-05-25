سيناريوهات بريكست وردود أفعال أوروبا وكلفة الخروج

يتساءل المراقبون عن سيناريوهات بريكست التي تفرض نفسها عقب استقالة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، وما ردود الأفعال على المستوى الأوروبي، وما تكلفة الخروج من الاتحاد الأوروبي، وكيف أسقطت العلاقات مع الاتحاد الأوروبي 4 رؤساء وزراء بريطانيين من حزب المحافظين خلال 30 عاما؟ خسائر خروج بريطانيا الأدوية 73 % من واردات المستحضرات الصيدلانية مصدرها الاتحاد الأوروبي المواد الغذائية 70 % من الأغذية الزراعية تستورد من الاتحاد الأوروبي سلاسل التوريد 80 % من قطع السيارات المستوردة مصدرها الاتحاد الأوروبي المرافئ 55 % من الشحن البري عبر مرافئ بريطانية من الاتحاد الأوروبي الملاحة الجوية 27.6 مليون مسافر من بريطانيا والاتحاد الأوروبي يمرون بمطار هيثرو سنويا الحدود الإيرلندية 30 ألف شخص يعبرون الحدود يوميا حقوق الأجانب لـ4.5 ملايين مواطن من بريطانيا والاتحاد الأوروبي الرعاية الصحية، رخصة القيادة، حق الإقامة. أبرز سيناريوهات بريكست تأجيل جديد لبريكست، لن يُعرف اسم خليفة تيريزا ماي قبل عدة أسابيع. «لا اتفاق» هذا السيناريو الذي تخشاه الأوساط الاقتصادية أي خروج بلا مرحلة انتقالية. لا بريكست نظريا، يمكن لسيناريو كهذا أن يتحقق في حال إجراء استفتاء جديد. Advertisements أبرز ردود الفعل على استقالة تيريزا ماي المفوضية الأوروبية استقالة تيريزا ماي «لا تغير شيئا» في موقف الدول الأعضاء الـ27 فرنسا: دعا ماكرون إلى «توضيح سريع» لملف بريكست ألمانيا أنجيلا ميركل، إنها تحافظ على تعاونها الوثيق مع بريطانيا إسبانيا خروج بريطانيا دون اتفاق بات أمرا لا يمكن تجنبه روسيا الرئيس بوتين «لدينا مصلحة في أن يكون لدينا شريك مستقر» أربعة رؤساء محافظين أسقطتهم العلاقات مع أوروبا مارجريت ثاتشر 1990 جون ميجور 1997 ديفيد كاميرون 2016 تيريزا ماي 2019



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