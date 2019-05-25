الأمن العام اللبناني ينفي ترحيل سوريين قسراً إلى بلادهم

نفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني اليوم السبت، صحة ما تردد عن ترحيل عدد من السوريين قسراً إلى بلادهم عبر مطار بيروت، وإجبارهم على توقيع استمارات عودة طوعية.

وقالت المديرية العامة في بيان صحفي اليوم: "ورد في بعض وسائل الاعلام تقرير صادر عن منظمة "هيومن رايتش ووتش" ومنظمات حقوقية أخرى، تتهم فيه المديرية العامة للأمن العام بترحيل عدد من السوريين قسراً إلى سوريا عبر مطار رفيق الحريري الدولي، وإجبارهم على توقيع ما أسمته استمارات عودة طوعية إلى الوطن".

وأضافت أن "المديرية العامة للأمن العام، إذ تنفي جملة وتفصيلاً إجبارها السوريين على توقيع أي استمارة". وأوضحت أن "أي شخص مهما كانت جنسيته، يصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي للدخول إلى لبنان، ويتبين نتيجة التدقيق بإسمه أنه لا يستوفي شروط الدخول يتم إعادته إلى البلد القادم منه".

وتابعت أن "كل سوري يصل إلى لبنان ولا يستوفي شروط الدخول، ويطلب طوعاً وبملء إرادته الذهاب إلى سوريا لعدم رغبته في العودة إلى البلد المقيم فيه لأسباب عدة، يوقّع على تعهد مسؤولية باختياره العودة طوعاً مع تسهيل عودته من قبل المديرية العامة للأمن العام".

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وأعلنت المديرية العامة للأمن العام أنها "على تنسيق وتعاون دائم مع كافة المنظمات الدولية المعنية".

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وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، و"المركز اللبناني لحقوق الإنسان"، و"المفكرة القانونية"، و"رواد الحقوق" و"مركز وصول لحقوق الإنسان"، أعلنوا أمس الجمعة، أن لبنان رحّل بإجراءات موجزة 16 سورياً على الأقل، بعضهم مسجلون كلاجئين، عند وصولهم إلى مطار بيروت في 26 إبريل الماضي.