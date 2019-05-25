ترامب وقرينته يصلان اليابان في زيارة رسمية

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم السبت، إلى طوكيو في مستهل زيارة تستمر أربعة أيام إلى اليابان بهدف تعزيز العلاقات ومناقشة التجارة والتهديدات المتصاعدة من كوريا الشمالية.
وسيتخلل الزيارة لقاء بالامبراطور الجديد ناروهيتو وجولة غولف مع محب هذه الرياضة أيضا رئيس الوزراء شينزو آبي.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقرينته سيدة أميركا الأولى ميلانيا، غادرا واشنطن، الجمعة، في زيارة رسمية إلى اليابان تشمل عقد اجتماع مع إمبراطور البلاد ناروهيتو، الذي اعتلى العرش مؤخراW.
وسيكون ترامب وقرينته أول ضيفين رسميين يحلان في اليابان منذ تنصيب ناروهيتو في أول مايو.
وذكر البيت الأبيض اليوم أن الزيارة تأتي كـ "لحظة تاريخية في اليابان" وتُظهر أن التحالف بين اليابان والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى.
وبعد وصوله ليل السبت، سيلتقي ترامب فى اجتماع غير رسمى مع رئيس الوزراء شينزو آبي يوم الأحد ليشاهدا معاً مباراة لمصارعة السومو، حسبما قال مسؤول أميركي رفيع.
وأوضح المسؤول الذى لم يتم الكشف عن هويته أنه "ستكون هناك بعض الأشياء الجوهرية التي سيتم الإعلان عنها خلال الزيارة"، دون مزيد من التوضيح.
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