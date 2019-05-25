كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يعلن مقتل 13 عنصرا من الحوثيين بمعارك في تعز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة (المعترف بها دولياً) اليوم السبت، بمقتل أكثر من 13 عنصراً من المسلحين الحوثيين بمعارك في محافظة تعز /275 كيلو مترا جنوب صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" اليوم عن مصدر عسكري في اللواء 170 دفاع جوي قوله إن "وحدات من اللواء هاجمت مواقع المليشيا الانقلابية وتمكنت من السيطرة على محطة الجهيم والمباني المحيطة".

وأوضح المصدر أن تلك المواقع تمثل أحد أهم الخطوط الدفاعية للمليشيات شمال مدينة تعز .

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وأضاف المصدر أن "مدفعية اللواء 170 دفاع جوي تمكنت من استهداف عدد من المواقع المحصنة وتدميرها بالكامل"، مشيراً إلى أن المعارك بين الطرفين أسفرت عن مقتل أكثر من 13 عنصرا من الحوثيين.

وبحسب المصدر، فإن المواجهات لاتزال مستمرة في مناطق الحرير والأربعين وبمختلف أنواع الأسلحة، حتى الآن.

وفي وقت مبكّر اليوم اعلن نبيل شمسان، محافظ محافظة تعز، انطلاق معركة "قطع الوريد" ضد مليشات الحوثي في المحافظة.

وتسيطر القوات الحكومية على معظم أجزاء مدينة تعز الأكبر من حيث الكثافة السكانية في اليمن، فيما يسيطر الحوثيون على أطرافها ويفرضون عليها حصاراً مطبق منذ أكثر من أربع سنوات.