نهائي عصبة الأبطال.. الوداد يلعب الإياب دون لاعبين اثنين والترجي يخسر جهود 3 لاعبين

بسبب الإنذارات، التي تلقوها في مباراة أمس الجمعة، في ذهاب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، سيفتقد فريق الوداد البيضاوي لخدمات اثنين من عناصره الأساسية في مباراة العودة في تونس، بينما سيخسر الترجي التونسي جهود 3 لاعبين، من بينهم حارس المرمى.

وسيغيب عن الوداد، كل من المدافع أشرف داري، بسبب تلقيه لطاقة صفراء ثانية، والعميد إبراهيم النقاش، الذي تلقى بطاقة حمراء، مع بداية الجولة الثانية، بعد حوصه على إنذارين اثنين، مع العلم أن النقاش، عائد من توقيف آخر، بسبب الإنذارات أيضا.

أما الفريق التونسي، فسيفقد جهود كل من الحارس معز بنشريفية، شمس الدين الذوادي، وغيلان الشعلاني،وهي أسماء أساسية في توليفة الفريق الأحمر والأصفر.

جدير ذكره أن مباراة أمس انتهت بالتعادل بهدف لمثله، في انتظار الحسم في مباراة الإياب في تونس، يوم الجمعة المقبل.