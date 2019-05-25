قال الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، إن السلطات تمنع أنشطة الشبيبة في عدد من المدن، وندد بما اعتبره “التجاوزات الفظيعة”.
وكتب القيادي الحزبي في صفحته الشخصية بالفايسبوك، “للأسف الشديد السلطات المحلية في العديد من مناطق المغرب، وعلى عكس التوجيهات الملكية بفتح المجال أمام الشباب للانخراط في العمل السياسي، تحاصر أنشطة شبيبة العدالة والتنمية بدون مبرر”.
وأضاف “تم منع شباب مدينة انزكان مساء البارحة من تنظيم نشاط شبابي، وفي هذه الأثناء تم هدم خيمة تواصلية للشبيبة بمحلية بني هلال بإقليم سيدي بنور من طرف قائد المنطقة”.
وقال أيضا “لا يمكن أن نسكت عن هذه التجاوزات الفضيعة الماسة بحق أساسي من حقوق الإنسان”.
ودعا أمكراز إلى “أن يتعقل القوم، ويتوقفوا عند هذه الحدود”، مضيفا “الوطن لنا جميعا، ولن نتخلى عن خدمته مهما حاولوا منعنا”.
وأضاف “شباب العدالة والتنمية شباب وطني غيور على وطنه متفان في خدمته، ولن تثنينا المحاولات البهلوانية اليائسة من مواصلة المسار”.
كانت هذه تفاصيل خبر منع وهدم خيمة..أمكراز: السلطات تحاصرنا وتمنع أنشطتنا..فليتعقل القوم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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