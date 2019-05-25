لاعبو الوداد: ” التعادل ليس في صالحنا.. نؤمن بحظوظنا وسنذهب لتونس من أجل التتويج” – فيديو

فيديو: عبد الله أيت الشريف

أقر لاعبو فريق الوداد البيضاوي، بأن نتيجة التعادل بهدف لمثله بالديار وأمام الجماهير، في ذهاب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، أمام الترجي التونسي، لا تعتبر نتيجة إيجابية للفريق، لكنها أفضل نتيجة ممكنة، بالنظر لسيناريو المباراة، ولعبه بعشرة لاعبين في الجولة الثانية.

وقال صلاح الدين السعيدي، لاعب خط وسط الوداد، في تصريحات صحفية، بعد المباراة، إن ” سيناريو الجولة الثانية، وطرد لاعب من الفريق، صعب علينا المباراة، لكننا بدلنا كل مافي وسعنا، وتمكنا من تدارك النتيجة”.

وأكد السعيدي، بأن الفريق سيذهب لتونس من أجل الدفاع عن حظوظه، وإسعاد الجماهير بالعودة باللقب من هناك.

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أما يحيى جبران، فقد أكد بأن اللاعبين ” كانوا رجال”، وسيلعبون بكل قتالية في مباراة العودة في تونس من أجل العودة باللقب من قلب “رادس”.