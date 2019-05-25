النيران تشتعل بمسجد في ألمانيا بفعل مجهول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قام شخص مجهول بالاعتداء على الجامع الكبير، بمدينة هاغن الألمانية، وتسبب باشتعال حريق فيه، اليوم السبت.

وأضرم الشخص المجهول، بحدود الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي لألمانيا، النار في حاويات النفايات أمام الجامع الذي يتبع جمعية "المجتمع الإسلامي"، الأمر الذي تسبب باشتعال حريق ألحق أضرارا مادية بالجامع.

وقال رئيس جمعية الجامع الكبير بهاغن، عمر أورال، في حديث له مع مراسل وكالة "الأناضول"، إن تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالجامع تظهر اقتراب شخص مجهول برفقة كلابه، من حاويات النفايات أمام الجامع، وإخراجه شيئا من جعبته.

وتابع قائلا إن تسجيلات كاميرات المراقبة لا تظهر لحظة إضرامه النار في الحاويات، إلا أن النيران تبدأ بالاشتعال تزامنا مع تركه المكان.

Advertisements

وأفاد أورال أن عن وقوع أضرار مادية بالجامع ومحتوياته، دون وقوع أضرار بشرية.

وعبّر أورال عن حزنه إزاء وقوع حوادث كهذه، مؤكدا أن مثل هذه المحاولات لن تثنيهم عن طريقهم في العمل من أجل المجتمع الإسلامي في ألمانيا وأوروبا.

وإثر نشوب الحريق، أخلت السلطات الألمانية العائلات والأطفال القريبين من مكان الحادث، فيما فتحت الشرطة الألمانية تحقيقا حوله.