ليلة الحكايا في جنين | جنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 26/ 09/ 2019 الزمان: 21:00 المكان: متجر كافكا، جنين Advertisements يتميز رمضان بالليالي الجميلة والجلسات الاجتماعية، ولهذا سوف نجتمع جميعًا لمشاهدة عروض حكواتية مع حمزة العقرباوي، وصناعة زينة رمضان مع الأطفال في ورشة الأشغال اليدوية. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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