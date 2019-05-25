انت الان تتابع تفاصيل خبر إصابة جنود أمريكيين بحادث تحطم مروحية في أفغانستان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 25 مايو 2019 06:01 مساءً - أعلن مسؤول في الجيش الأمريكي إصابة عدد من جنوده من جراء هبوط اضطراري لمروحية عسكرية جنوب أفغانستان.

وذكر المتحدث باسم البعثة العسكرية الأمريكية في أفغانستان، الكولونيل ديف باتلر، في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم السبت، أن المروحية من طراز "بوينغ CH-47 شينوك" اصطدمت بالأرض خلال عملية إنزال ركاب في ولاية هلمند.

وأكد المسؤول أن أفراد طاقم وركاب المروحية تعرضوا لإصابات وبينهم عسكريون أفغان وأمريكيون على حد سواء، مشيراً إلى أن وضع الجرحى مستقر.

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وأشار الضابط إلى أن المروحية "مدمرة تماماً" من جراء الحادث، موضحاً أن ما حصل لم ينجم عن إطلاق نيران معادية أو اشتباك.

والعام الماضي أعلنت إدارة ترامب أنها تعتزم سحب نحو 7 آلاف من بين 14 ألف جندي أمريكي في أفغانستان، في برنامج يهدف إلى خفض القوات بالتزامن مع جهود السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.

ولقي أكثر من 2500 جندي أمريكي مصرعهم في الحرب الدائرة منذ 18 عاماً في أفغانستان، بحسب إحصائيات البنتاغون الرسمية.