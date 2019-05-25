انت الان تتابع تفاصيل خبر كيف يعرف الجيش الأمريكي تطور الحراكات الشعبية؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 25 مايو 2019 06:01 مساءً - يعتزم الجيش الأمريكي تحليل 350 مليار منشور على مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف أنحاء العالم، للمساعدة في تتبع كيفية تطور الحراكات الشعبية.

ودعا أحد مقدمي المشروع، ومقره كلية الدراسات العليا البحرية في مونتراي بكاليفورنيا، إلى فحص منشورات مئتي مليون مستخدم على الأقل من أكثر من 100 دولة بأكثر من 60 لغة؛ من أجل فهم أفضل "للتعبير الجماعي".

وذكرت وكالة أنباء "بلومبيرغ" أن الغرض من الدراسة هو فحص منشورات مواقع التواصل الاجتماعي بين يوليو 2014 وديسمبر 2016 على منصة واحدة.

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وقالت البحرية إن الاتصالات الخاصة لن تكون مشمولة، ولن يتم تحديد هويات المستخدمين في عملية البحث.

ولدى المنصة الرئيسية لشركة فيسبوك أكثر من 1.2 مليار مستخدم نشط يومياً، في حين تملك شركة تويتر أكثر من 300 مليون مستخدم شهرياً.

وقال الباحث الرئيسي في المشروع "تي كامبر وارين" إن البيانات سوف تساعد في فهم متزايد للاتصالات، وكيف تتغير أنماط الخطاب على مدار الوقت.

وكان وارين، الذي درس في السابق الصراعات الداخلية في أفريقيا، قال إن وسائل الإعلام مثل المحطات الإذاعية لها تأثير مهدئ، في حين أن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تشعل العنف الجماعي.