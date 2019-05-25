وقالت المديرية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "دوريات النجدة باشرت بإشراف مباشر من مدير قسم النجدة العميد الحقوقي سلمان عبد الحسن عبيدة بالانتشار ضمن مناطق المسؤولية لغرض توفير الحماية للمواطنين والزائرين ومساعدتهم في اي حالة طارئة".



وأكدت المديرية، أن "٤١ دورية من دوريات شرطة النجدة فضلا عن القوة التعزيزية التي وصلت من بغداد انتشرت حسب المنطقة الجغرافية لتامين زيارة استشهاد الامام علي عليه السلام".



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كانت هذه تفاصيل خبر شرطة النجف تنشر ٤١ دورية لتطبيق الخطة الأمنية الخاصة باستشهاد الإمام علي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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