اندلاع حريق في مخزن كارتون في النجف

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع في مخزن للكارتون في حي المكرمة في محافظة النجف".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحريق من اجل اخماده".

