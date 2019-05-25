الكرخ يكرم مدربه بسبب النتائج المميزة

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي، أنه "بعد النتائج المتميزة التي حققها الكناري تحت قيادته، الهيئة الادارية لنادي الكرخ تكرم الكابتن القدير عبد الكريم سلمان بمبلغ مالي، تثمينا وعرفانا لدوره الكبير في صنع جيل من اللاعبين الشباب ومنافسة الكرخ في المريع الذهبي لفرق الدوري الممتاز".وتابع أن "التكريم ياتي ايضاً لتحقيق التعادل ضد نادي الشرطة المتصدر قبل الفوز على اندية الزوراء والطلبة، كل التوفيق للكابتن الخلوق وكل اعضاء الجهاز الفني وكذلك اللاعبين في مشوار منافسات الدوري".

ويقدم فريق الكرخ مستويات مميزة في الدوري الممتاز، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 53 نقطة.

