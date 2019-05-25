كريستيانو يغيب عن مباراة يوفنتوس الاخيرة في الكالتشيو

البيانكونيري يحل ضيفًا على نظيره سامبدوريا، مساء الأحد، على ملعب "لويجي فيراريس"، ضمن لقاءات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإيطالي

وقال أليجري في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "فويتشيك تشيزني يُعاني من مشكلة في الركبة، وسيخضع لعميلة جراحية، لكن سيشارك غدًا".



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وأضاف: "كريستيانو رونالدو لن يتواجد معنا، لأنه بحاجة لمزيد من الراحة، لديه مباريات مع منتخب البرتغال، ومن المناسب أنّ يلعب اللاعبين الآخرين الآن".

وواصل: "إذا تعافى ليوناردو سبيازنولا سيشارك كأساسي، وإذا لم يتعافى، بيريرا من سيلعب".

وتابع: "يجب أنّ ننهى الموسم بأعلى مستوى أمام فريق رائع، لقد قاموا بعمل جيد، وسامبدوريا يستحق المزيد من الاحترام".

واختتم تصريحاته متحدثَا عن ما سيفعله بعد رحيله عن يوفنتوس قائلًا: "سنذهب إلى الشاطئ، وسأضع كريم الشمس على رأسي، وسنذهب لتناول المشروبات!".

