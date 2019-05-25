اخبار العالم

كريستيانو يغيب عن مباراة يوفنتوس الاخيرة في الكالتشيو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2019-05-25 | 16:23

كريستيانو يغيب عن مباراة يوفنتوس الاخيرة في الكالتشيو

417 مشاهدة

أكد المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس، أنّ البرتغالي ، نجم هجوم الفريق، لن يتواجد في مواجهة الغد أمام سامبدوريا بالجولة الختامية في السيري آ.
البيانكونيري يحل ضيفًا على نظيره سامبدوريا، مساء الأحد، على ملعب "لويجي فيراريس"، ضمن لقاءات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من .

وقال أليجري في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "فويتشيك تشيزني يُعاني من مشكلة في الركبة، وسيخضع لعميلة جراحية، لكن سيشارك غدًا".

Advertisements

وأضاف: "كريستيانو رونالدو لن يتواجد معنا، لأنه بحاجة لمزيد من الراحة، لديه مباريات مع منتخب البرتغال، ومن المناسب أنّ يلعب اللاعبين الآخرين الآن".

وواصل: "إذا تعافى ليوناردو سبيازنولا سيشارك كأساسي، وإذا لم يتعافى، بيريرا من سيلعب".

وتابع: "يجب أنّ ننهى الموسم بأعلى مستوى أمام فريق رائع، لقد قاموا بعمل جيد، وسامبدوريا يستحق المزيد من الاحترام".

واختتم تصريحاته متحدثَا عن ما سيفعله بعد رحيله عن يوفنتوس قائلًا: "سنذهب إلى الشاطئ، وسأضع كريم الشمس على رأسي، وسنذهب لتناول المشروبات!".


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كريستيانو يغيب عن مباراة يوفنتوس الاخيرة في الكالتشيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا