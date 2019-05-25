كريستيانو يغيب عن مباراة يوفنتوس الاخيرة في الكالتشيو

2019-05-25 | 16:23
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أكد المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس، أنّ البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم هجوم الفريق، لن يتواجد في مواجهة الغد أمام سامبدوريا بالجولة الختامية في السيري آ.
وقال أليجري في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "فويتشيك تشيزني يُعاني من مشكلة في الركبة، وسيخضع لعميلة جراحية، لكن سيشارك غدًا".
وأضاف: "كريستيانو رونالدو لن يتواجد معنا، لأنه بحاجة لمزيد من الراحة، لديه مباريات مع منتخب البرتغال، ومن المناسب أنّ يلعب اللاعبين الآخرين الآن".
وواصل: "إذا تعافى ليوناردو سبيازنولا سيشارك كأساسي، وإذا لم يتعافى، بيريرا من سيلعب".
وتابع: "يجب أنّ ننهى الموسم بأعلى مستوى أمام فريق رائع، لقد قاموا بعمل جيد، وسامبدوريا يستحق المزيد من الاحترام".
واختتم تصريحاته متحدثَا عن ما سيفعله بعد رحيله عن يوفنتوس قائلًا: "سنذهب إلى الشاطئ، وسأضع كريم الشمس على رأسي، وسنذهب لتناول المشروبات!".
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