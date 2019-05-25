الإمارات تدين الانفجار الذي وقع في مدينة ليون الفرنسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة حادث انفجار طرد مفخخ استهدف أحد شوارع مدينة ليون بشرق فرنسا مساء الجمعة، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.



وأصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بيانا جاء فيه: إن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد ورفضها الدائم لهذه الأعمال التخريبية والتي تستهدف زعزعة أمن واستقرار فرنسا ".

وجددت الوزارة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والتخريب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها بما يكفل أمن العالم وسلامه. وأعربت الوزارة عن خالص تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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والجمعة، انفجر طرد يحتوي على "براغ ومسامير" أمام مخبز عند مفترق شارعين في قلب ليون المدينة التي تُعدّ الأكبر في فرنسا، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا، بحسب الشرطة الفرنسية.

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الحادث بأنه "هجوم" لم يسفر عن سقوط قتلى.

وقال مسؤولون إن مدعي باريس لمكافحة الإرهاب فتح تحقيقا في الحادث، مشيرين إلى أن الشرطة تتعامل مع الانفجار باعتباره شروعا في القتل.