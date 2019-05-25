الملك عبدالله في ذكرى الاستقلال الـ73: مبارك لكل أردني

يحتفل الأردنيون، السبت، بعيد الاستقلال الـ73، حيث أقيم حفل رسمي في قصر الثقافة بعمّان رعاه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وبحضور الملكة رانيا وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.



وأشاد رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في الأردن، خلال كلماتهم في الحفل، بدور الملك عبدالله في مكافحة الإرهاب والتطرف والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

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وهنأ الملك عبدالله، السبت، عبر حسابه على "تويتر"، الأردنيين بعيد الاستقلال وكتب: "عيد استقلال مبارك لكل أردني وأردنية يعمل من أجل أن يصونه، ويحفظ مكتسباته التي حققها الآباء والأجداد، ويبني عليها، لتظل راية الأردن عالية خفاقة على الدوام.. كل عام وأنتم بألف خير".

وتلقى العاهل الأردني برقيات تهنئة من زعماء دول عربية وإسلامية، عبروا فيها عن التهاني والتبريكات للأردن قيادة وشعبا بهذه المناسبة.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، إن مرسلي البرقيات أعربوا عن اعتزازهم بالعلاقات المتينة التي تربط بلدانهم مع الأردن، والحرص على الارتقاء بها إلى أعلى المستويات، متمنين للشعب الأردني تحقيق مزيد من التقدم والازدهار.

يشار إلى أن عدة فعاليات رسمية وشعبية وخاصة أقامت احتفالات في مختلف المحافظات الأردنية بمناسبة عيد الاستقلال.