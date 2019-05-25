في أول زيارة خارجية.. البرهان يصل إلى القاهرة للقاء السيسي

وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، السبت إلى العاصمة المصرية القاهرة في أول زيارة له خارج بلاده منذ توليه منصبه، بحسب مصدر ملاحي في مطار القاهرة.

وقالت مصادر بالمطار: إن "رئيس المجلس العسكري الانتقالي وصل للقاهرة على متن طائرة خاصة يرافقه 5 أشخاص، وجرى استقباله باستراحة رئاسة الجمهورية بالمطار".

وقالت مصادر صحفية إن البرهان سيلتقي خلال زيارته الأولى خارج السودان منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان/أبريل الماضي، مع كبار المسؤولين المصريين وسيبحث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي الأوضاع في السودان وسبل التعاون بين البلدين.

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وكان الرئيس المصري عقد قمة تشاورية حول الأوضاع في السودان في حضور بعض الدول الأفريقية في 23 أبريل/نيسان.

وقال السيسي خلال تلك القمة إن "الحل سيكون من صنع السودانيين أنفسهم، عن طريق حوار شامل جامع، بين القوى السياسية المختلفة في السودان، يؤدي إلى التوصل إلى حل سياسي توافقي، ويضع تصوراً واضحاً لاستحقاقات هذه المرحلة، ويقود إلى انتخابات حرة ونزيهة".

وأضاف "نحن كدول جوار للسودان ودول تجمع إيجاد وكشركاء إقليميين، نتطلع لتقديم العون والمؤازرة للشعب السوداني، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار والرخاء الذي يتطلع إليه ويستحقه".



وتأتي زيارة البرهان إلى القاهرة عقب زيارة قام بها نائبه محمد حمدان دقلو، الخميس، إلى السعودية، التقى خلالها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.



وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية.