الان تتابع رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني يصل القاهرة للقاء السيسي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم (السبت) إلى القاهرة في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، بحسب وكالة أنباء (الشرق الأوسط) الرسمية المصرية.
وبحسب مصادر، من المقرر أن يلتقي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لبحث الملفات المشتركة.
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