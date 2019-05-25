حقائق هامة عن ضربة الشمس تهمّك معرفتها

ضربة الشمس حالة صحية تحدث عند اجتماع مجموعة من الأعراض نتيجة ارتفاع الحرارة الشديد، وأهمها: الدوخة والجفاف وغياب الوعي والإحساس بالإنزعاج مع التعرّق الغزير. ويعتبر ارتفاع الحرارة إلى 40 درجة مئوية مؤشر خطر يستوجب اتخاذ إجراءات الوقاية من ضربة الشمس قبل أن تسبب مضاعفات للجسم.

للوقاية: ترطيب الجسم بشرب الماء أو برش الماء عليه، وعدم التعرّض لأشعة الشمس لفترات طويلة، واللجوء إلى أماكن الظل والتهوية حقائق عن ضربة الشمس:

* من أهم أعراض ضربة الشمس تقلص العضلات وخاصة الشد العضلي في الساقين نتيجة تناقص مستوى الصوديوم بسبب التعرّق.

* التوقف عن التعرّق بعد نوبات عرق غزير من أهم أعراض الخطر على إصابة الجسم بضربة شمس.

* اضطراب المشي نتيجة تأثر الجهاز العصبي بالجفاف ونقص المعادن.

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* احمرار الجلد نتيجة تدفق الدم بغزارة صوبه لتبريده.

* تزايد دقات القلب لضخ مزيد من الدم بهدف تبريد الجسم.

* قد يحدث أيضاً تورّم وتنميل للقدمين وأصابع اليدين إلى جانب الأعراض السابقة.

الوقاية والعلاج: ترطيب الجسم سواء بشرب الماء أو برش الماء عليه، وعدم التعرّض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، واللجوء إلى أماكن الظل أو الأماكن مكيفة الهواء، وتغطية الرأس في مواجهة أشعة الشمس، مع ارتداء ملابس بيضاء وواسعة.

وفي حال رصد علامات ضربة الشمس اشرب الكثير من الماء، وخذ دشاً بارداً، أو ضع كمّادات باردة، والجأ للظل وأماكن التهوية.