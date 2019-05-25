البرهان يبدأ جولاته خارج السودان بزيارة للقاهرة

وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان السبت إلى القاهرة في أول زيارة له خارج بلاده منذ توليه منصبه، بحسب مصدر ملاحي في مطار القاهرة.
وتأتي زيارة البرهان إلى القاهرة قبل أيام من إضراب عام دعا إليه قادة حركة الاحتجاج في السودان الثلاثاء والأربعاء لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.
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