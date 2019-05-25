مقتل مواطنين بنغلاديشيين في الصومال

قُتل أربعة أشخاص على الأقل ، من بينهم مواطنان من بنغلاديش ، في حادث طريق في شمال الصومال.

وانزلقت السيارة التي كان يستقلها الضحايا رأساً على عقب بعد أن فقد السائق السيطرة بينما كان يقود سيارته في بلدة بار بولوك في منطقة أرض الصومال المنفصلة.

وأصيب أربعة مواطنين بنغلاديشيين وستة ركاب آخرين في حادث السيارة ، حسب فيصل فيصل ، المتحدث باسم شرطة أرض الصومال.

ويقول ، "لقد كان خطأ السائق ، لأنه كان يقود السيارة بسرعة".