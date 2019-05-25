خبير عسكري يسخر من تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن أمريكا

سخر مستشار وزير الدفاع، الخبير العسكري الاستراتيجي، العقيد يحيى أبو حاتم، اليوم السبت، من تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن الولايات المتحدة.

وقال أبو حاتم في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "منذ أن عرفت نفسي وأنا أسمع تصريحات نظام الملالي في إيران ضد أمريكا بأنها الشيطان الأكبر".

وتابع "وأنها سوف تمحيها من الخارطةوأنها قادرة على تدمير قواعدها العسكرية في لحظات".

واختتم "ولما تحركت أمريكا عسكريا قالت إيران إنها لن تدخل في حرب مع أمريكا".