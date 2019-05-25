الحربي: الإمارات أول دولة عربية تدشن مستشفيات ميدانية للاجئي الروهينغا

أكد الإعلامي الإماراتي، جمال الحربي، اليوم السبت، أن "الامارات كانت أول دولة عربية تدشن مستشفيات ميدانية للاجئي الروهينغا".
وبين الحربي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "الامارات دشنت أكثر من 100 بئر لتوفير المياه النظيفة للاجئين".
وذكر أن كالامارات أطلقت حملة كبرى لاطفال ونساء الروهينغا عبر تحالف إنساني يضم أكثر من 20 منظمة إنسانية وإغاثية لدعمهم".
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