الداخلية تداهم أوكار الإجرام.. 72 عنصرًا خطرًا و40 كيلو مخدرات و200 قطعة سلاح

كتب مصطفي الرماح - أحمد مهدي

وجهت وزارة الداخلية خلال الـ 24 ساعة الماضية حملات أمنية على جميع المحافظات، وذلك في إطار ضبط الحالة الأمنية وفرض السيطرة على الشارع، حيث داهمت مدرعات وسيارات الشرطة أوكار الإجرام ومخابئ المجرمين، بتعليمات من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمحاربة مافيا الإجرام.

ضربات أمنية موجعة وجهتها أجهزة الأمن داخل أوكار الإجرام، لا سيما أكمنة وأقوال المرور على الطرق، حتى تمكنت من ضبط 198 قطعة سلاح ناري، و244 قضية مخدرات، و35 قضية مصنفات، و537 مخالفة مرافق، وتنفيذ 75774 حكما قضائيا.

وتمكنت...