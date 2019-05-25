ريشار قيومجيان: الموازنة لا تلاقي طموحاتنا لكننا لن نعرقل

أشار وزير الشؤون الإجتماعية ​ريشار قيومجيان​، في حديث تلفزيوني، إلى ​مجلس الوزراء​ انتهى من مناقشة بنود ​الموازنة​ ومن "مضيعة الوقت"، لكنه لفت إلى أنه لم يحصل حسم بعد بانتهائها، معتبراً أن ما طرح ما في الجلسات الأخيرة كان "مضيعة للوقت"، مشيراً إلى أن المطلوب كان موازنة تؤمن إصلاحات وخفض العجز.

على صعيد متصل، أوضح قيومجيان أن حزب "القوات اللبنانية" ربط الموافقة على مشروع الموازنة بالبنود الإصلاحية، معتبراً أنها بالشكل الحالي لا تلاقي طموحات الحزب لكنه لن يعرقل.

من ناحية أخرى، أشار قيومجيان إلى أن موضوع التدبير رقم 3 سيناقش في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في القصر الجمهوري في بعبدا، إلا أنه لفت إلى أن وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب سيجتمع مع وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن لمناقشة كيفية تطبيقه.

ولفت وزير الشؤون الإجتماعية إلى أن تحفظ وزراء "القوات" يعود إلى أنه في الدقيقة الأخيرة طرح وزير الإتصالات محمد شقير موضوع تراجع إيرادات قطاع الإتصالات، بالإضافة إلى إعطاء وزارة المهجرين 40 مليار ليرة كجزء من خطة تبلغ 600 مليار ليرة في حين تم حسم 3 مليار ليرة من موازنة وزارة الشؤون الإجتماعية، معتبراً أنه لا يجب أن يكون هناك إستياء من موقف الحزب من جانب وزير المالية علي حسن خليل.