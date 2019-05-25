وصل رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ إلى ​كاتدرائية مار جرجس​ المارونية في ​وسط بيروت​ للمشاركة في القداس الإلهي لمناسبة مرور 125 سنة على تشييدها".

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كانت هذه تفاصيل خبر وصول الرئيس عون لكاتدرائية مار جرجس المارونية للمشاركة بالقداس الإلهي لمناسبة مرور 125 سنة على تشييدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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