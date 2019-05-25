ريا الحسن جالت في الاسواق القديمة في مدينة طرابلس

جالت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن في الاسواق القديمة في مدينة طرابلس واطلعت على الواقع التجاري والاجتماعي وسير الاعمال فيها.
استهلت الحسن جولتها في سوق العريض ثم سوق البازركان وسوق حراج حيث استمعت الى التجار والمواطنين عن طبيعة العمل وحركة السوق التجارية، واختتمت الجولة باحتفاليات ليالي رمضان في معرض رشيد كرامي الدولي، حيث احيت فرق المدائح النبوية ليلة رمضانية بابتهالات واناشيد من وحي المناسبة.
وكانت الحسن شاركت في افطار اقامه الدكتور خلدون الشريف في مطعم الشاطئ الفضي في طرابلس، في حضور فاعليات المدينة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
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