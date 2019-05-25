هنأ عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي خريس​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعيد التحرير، قائلا: "علموا أولادكم حب الوطن ومقاومة الاحتلال مهما كان سلاحهم وضيعا وقدراتهم ضعيفة، فهذا العدو لا يفهم إلا لغة الرصاص ولا يخشى إلا ضربات المقاومين".

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كانت هذه تفاصيل خبر خريس بعيد التحرير: العدو لا يفهم إلا لغة الرصاص ولا يخشى إلا ضربات المقاومين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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