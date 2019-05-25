ريفي: إتهامات "الأخبار" لا أساس لها وتستند إليها مجموعة من الأبواق لاستهدافنا

رأى اللواء ​أشرف ريفي​ ان كالعادة تكتب جريدة "​الأخبار​" إتهامات لا أساس لها، وتستند إليها مجموعة من الأبواق لاستهدافنا، وبالأمس كتبت "الأخبار" عن "مشروع روزانا" الصحي الذي ترعاه السلطة الوطنية الفلسطينية في أوستراليا، والذي يشارك فيه أخي الدكتور جمال ريفي، خدمةً لأهلنا في ​فلسطين المحتلة​، وتمَّ تحريف المشروع ووضعه في خانة التعاون مع ​إسرائيل​، مشيرا الى ان على الرغم من الموقف الواضح لسفير فلسطين في أوستراليا وتأكيده أن المشروع لصالح ​الشعب الفلسطيني​، إستمرت الأبواق باتهاماتها وتلفيقاتها التي تعكس نوايا سيئة لطالما خبِرناها وتجاهلناها.

وأكّد ريفي ان "أفخَر بأخي جمال الذي كرَّس حياته في خدمة ​القضية الفلسطينية​، منذ شبابه مقاتلاً وملتزماً بقضية فلسطين،وأهلنا الفلسطينيين هم الشهود، أما المتاجرون بفلسطين من أمثال هذه الأبواق وأربابهم الكبار والصغار فلهم العار"، مشددا على ان "عزيمتنا أقوى من مُنتحلي حب فلسطين، ومُنتحلي ​العروبة​ المرتَمين في أحضان الولي الفقيه، والأيامُ بيننا."