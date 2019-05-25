النشرة: تقديم مراجعة إعادة محاكمة بشورى الدولة ضد قرار كان صدر عن القاضي يوسف نصر

أفادت مصادر مطّلعة "​النشرة​" أنه تمّ تقديم مراجعة إعادة محاكمة في ​مجلس شورى الدولة​ ضد قرار كان صدر عن عضو المجلس القاضي يوسف نصر، بالإستناد إلى "بطلان تعيينه أصلاً كقاضٍ لدى مجلس شورى الدولة".

وكانت "النشرة" اول من أثارت موضوع الجدل الحاصل حول ما يجري في مجلس شورى الدولة بمقال خاص في ٢٥ نيسان ٢٠١٩، تحت عنوان: "جدل حول رئاسة "شورى الدولة"... و"النشرة" تكشف عن طعن بحق أحد المطروحين"، وهي ستقدّم تفاصيل إضافية حول طبيعة المراجعات والقرارات التي تصدر.