مسؤول أردني: للبلاد كامل السيادة وسيد قراره وله حق الوصاية على مقدسات فلسطين

لفت رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، الفريق الركن محمود فريحات إلى أن "الاردن كامل السيادة وسيد قراره وصاحب الحضارة والتاريخ والتضحيات في سبيل الأمة"، مؤكداً "حق الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وسعي الملك عبد الله الثاني في جميع اللقاءات والمناسبات والمحافل الدولية في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحشد الرأي العام لهذه الغاية، حيث تحظى جهوده بتأييد إقليمي ودولي لهذه المواقف الصلبة بالإضافة إلى الموقف الشعبي الداعم والموحد لهذه القضية، وفقا لصحيفة "الدستور".
وشدد فريحات على "أننا سندافع عن سيادتنا وإرثنا التاريخي بكل ما اوتينا من قوة وعزم"، لافتاً إلى "يقظة القوات المسلحة الأردنية وجاهزيتها الكاملة في التعامل مع التحديات التي تواجه الاردن"، مؤكدا أن "الحدود آمنة، بفضل توجيهات ودعم القائد الاعلى".
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