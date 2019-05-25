مشاركة واسعة للشركات الايرانية في معارض ارمينيا

اعلن الملحق التجاري ال​ايران​ي في ​ارمينيا​ محسن رحيمي أن "مشاركة شركات ايرانية في مجال السیاحة و​البناء​ في معرضي "​السياحة​" و"البناء والديكور الداخلي" وكذلك مشاركة 44 شركة ايرانية ناشطة في مجالات انتاج الاغذية والسجاد والمواد الانشائية والنقل والسيارات والدراجات النارية والاجهزة الكهربائية والمنتوجات الكيمياوية في "المعرض الاختصاصي للماركات الاوراسيوية"، تعد فرصة مناسبة للمزيد من تعرف التجار والمواطنين في ارمينيا على امكانيات الانتاج والتصدير الايرانية".

وأوضح رحيمي بأن "الثمرة الاولى لمشاركة الشركات الايرانية في هذه المعارض هي ابرام العشرات من العقود التجارية الجديدة بين الشركات الايرانية والارمينية".، مشيرًا إلى أن "حجم التبادل التجاري بين ايران وارمينيا ارتفع في العام الماضي بنسبة 50 بالمئة وفقًا للاحصائيات المعلنة من قبل جمارك ارمينيا".

وأضاف: "رغم انخفاض واردات ارمينيا من السلع من دول العالم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2019 ، فقد ارتفعت وارداتها من ايران بنسبة 37 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة هذه مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي".

يذكر ان المنتوجات الايرانية تحظى باقبال جيد في السوق الارمينية خاصة في مجالات المواد الانشائية والبلاط والسيراميك والبلاستيك والمحاصيل الزراعية.