السيسي: الحل سيكون من صنع السودانيين أنفسهم عبر حوار شامل

أكد الرئيس المصري ​عبدالفتاح السيسي​ خلال لقائه رئيس ​المجلس الانتقالي السوداني​ عبدالفتاح البرهان في ​القاهرة​ أن "الحل سيكون من صنع ​السودانيين​ أنفسهم عبر حوار شامل"، مشيراً إلى "اننا نتطلع كدول جوار لتقديم العون والمؤازرة للشعب السوداني".

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