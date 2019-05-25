الرئيس الأوكراني: المفاوضات مع روسيا تبدأ بعد إطلاق سراح البحارة والسفن الأوكرانيين

أعلن الرئيس الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​، أن "تنفيذ أمر ​المحكمة الدولية​ التابعة ​الأمم المتحدة​ بشأن إطلاق سراح البحارة و​السفن​ الأوكرانيين الأسرى من قبل ​روسيا​ قد يصبح أول إشارة من ​القيادة​ الروسية على استعدادها الحقيقي لوقف الصراع مع ​أوكرانيا​. وبالتالي، يمكن لروسيا أن تتخذ خطوة باتجاه فتح المفاوضات وحل المشكلات التي خلقتها بطريقة متحضرة. دعونا نرى ما المسار الذي سيتم اختياره في ​الكرملين​".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، طالبت المحكمة الدولية لقانون البحار، روسيا بالإفراج عن السفن الحربية والبحارة الأوكرانيين، الذين جرى احتجازهم في ​مضيق كيرتش​ لانتهاكهم الحدود الروسية.