الرئيس الأوكراني: المفاوضات مع روسيا تبدأ بعد إطلاق سراح البحارة والسفن الأوكرانيين

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن "تنفيذ أمر المحكمة الدولية التابعة الأمم المتحدة بشأن إطلاق سراح البحارة والسفن الأوكرانيين الأسرى من قبل روسيا قد يصبح أول إشارة من القيادة الروسية على استعدادها الحقيقي لوقف الصراع مع أوكرانيا. وبالتالي، يمكن لروسيا أن تتخذ خطوة باتجاه فتح المفاوضات وحل المشكلات التي خلقتها بطريقة متحضرة. دعونا نرى ما المسار الذي سيتم اختياره في الكرملين".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، طالبت المحكمة الدولية لقانون البحار، روسيا بالإفراج عن السفن الحربية والبحارة الأوكرانيين، الذين جرى احتجازهم في مضيق كيرتش لانتهاكهم الحدود الروسية.
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