تصنيع جهاز طبي في جامعة بإيران لتحفيز للدماغ عبر التيار الكهربائي المتداخل

نجح متخصصون إيرانيون بجامعة أصفهان التكنولوجية في صنع جهاز يحفز الدماغ عبر استخدام التيار الكهربائي المتداخل.
ويعد ابتكار هذه الآلية الجديدة طريقة تؤثر إيجاباً على معالجة الأمراض العصبية والاضطرابات النفسية التي لا يجدي علاجها نفعاً بالأدوية.
ومن ميزات هذا الجهاز عدم الحاجة إلى إدخال أقطابه إلى أنسجة الدماغ ما يسبب أضراراً للشخص على عكس الأجهزة السابقة.
وفي هذا السياق قالت المشرفة على المشروع فرزانه شايق إنه "بالاعتماد على هذه الآلية يصبح بالإمكان التوصل إلى أعمق النقاط في الدماغ"، موضحة أن "الجهاز اجتاز المراحل الأولية من الاختبار بنجاح حيث تشير النتائج إلى أن التيار الكهربائي لا يترك أثراً سلبياً على طبقات الدماغ".
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