أعرب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي عن "قلقه حيال أوضاع مسلمي الروهنغيا"، مشدداً على "ضرورة تحرك ميانمار من أجل إعادة اللاجئين الروهنغيا في بنغلاديش إلى مدنهم في ميانمار بشكل آمن".
ومنذ 25 آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار، ومليشيات بوذية حملة عسكرية، ومجازر وحشية ضد الأقلية المسلمة في أراكان.
كانت هذه تفاصيل خبر غراندي: الأمم المتحدة قلقة حيال أوضاع اللاجئين الروهنغيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.