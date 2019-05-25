غراندي: الأمم المتحدة قلقة حيال أوضاع اللاجئين الروهنغيا

أعرب مفوض ​الأمم المتحدة​ لشؤون ​اللاجئين​، ​فيليبو غراندي​ عن "قلقه حيال أوضاع مسلمي ​الروهنغيا​"، مشدداً على "ضرورة تحرك ​ميانمار​ من أجل إعادة اللاجئين الروهنغيا في بنغلاديش إلى مدنهم في ميانمار بشكل آمن".

ومنذ 25 آب 2017، تشن ​القوات المسلحة​ في ميانمار، ومليشيات بوذية حملة عسكرية، ومجازر وحشية ضد الأقلية المسلمة في أراكان.