إنقاذ 216 مهاجرًا غير شرعي بالقرب من سواحل مالطا

أكّد متحدث باسم ​القوات المسلحة​ في ​مالطا​ أن "قارب دوريات تابعًا للقوات انتشل أكثر من مئتي مهاجر من زورقين في ​البحر المتوسط​ وسيعود بهم للبلاد"، مشيرًا إلى أن "تحسن الأحوال الجوية أدى لزيادة عمليات ​الهجرة​ عبر البحر انطلاقًا من ​ليبيا​ وتونس و​الجزائر​ على مدى اليومين الماضيين إذ وصل 12 قارب مهاجرين إلى صقلية وسردينيا ولامبيدوزا".

وأوضح المتحدث أن "امرأة حامل وعددًا من الأطفال من بين 216 مهاجرًا جرى إنقاذهم. ولم تعرف جنسياتهم بعد".

ولفت ​خفر السواحل الليبي​ في وقت سابق إلى أنه أنقذ 290 مهاجرًا من قوارب مطاطية قرب العاصمة طرابلس.