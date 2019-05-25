ظريف يصل العاصمة العراقية بغداد

أفادت وكالة "​روسيا اليوم​" بأن "وزير الخارجية ال​إيران​ية ​محمد جواد ظريف​ وصل إلى العاصمة ​العراق​ية ​بغداد​ في زيارة تستمر ليوم واحد".

ونقلت عن مصدر حكومي عراقي قوله إن "ظريف يحمل معه ملفًا خاصًا بالأزمة الإيرانية الأميركية، والدور الذي يمكن للعراق أن يلعبه في تهدئة الأوضاع".

وبينت الوكالة أن "ظريف سينقل من خلال المسؤولين العراقيين رسالة إلى ​الولايات المتحدة​ بخصوص عدم رغبتها بالحرب".

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من جهتها، لفتت وكالة أنباء "فارس" إلى أن ظريف وصل إلى العاصمة العراقية للقاء مسؤولين عراقيين، ووزير الخارجية العراقي ​محمد الحكيم​"، مشيرة إلى أنه "من المقرر أن يناقش محمد جواد ظريف مع المسؤولين العراقيين التطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية".

هذا، وكان من المقرر أن يزور ظريف بغداد يوم 24 أيار لكن الرحلة تم تأجيلها بسبب العمل.

وتأتي زيارة ظريف إلى بغداد في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين إيران والولايات المتحدة توترًا غير مسبوق منذ السنوات الأخيرة على خلفية ​السياسة​ المشددة التي تتبعها إدارة الرئيس الأميركي الحالي ​دونالد ترامب​ تجاه إيران.