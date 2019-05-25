أفادت وكالة "روسيا اليوم" بأن "وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف وصل إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة تستمر ليوم واحد".
ونقلت عن مصدر حكومي عراقي قوله إن "ظريف يحمل معه ملفًا خاصًا بالأزمة الإيرانية الأميركية، والدور الذي يمكن للعراق أن يلعبه في تهدئة الأوضاع".
وبينت الوكالة أن "ظريف سينقل من خلال المسؤولين العراقيين رسالة إلى الولايات المتحدة بخصوص عدم رغبتها بالحرب".
من جهتها، لفتت وكالة أنباء "فارس" إلى أن ظريف وصل إلى العاصمة العراقية للقاء مسؤولين عراقيين، ووزير الخارجية العراقي محمد الحكيم"، مشيرة إلى أنه "من المقرر أن يناقش محمد جواد ظريف مع المسؤولين العراقيين التطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية".
هذا، وكان من المقرر أن يزور ظريف بغداد يوم 24 أيار لكن الرحلة تم تأجيلها بسبب العمل.
وتأتي زيارة ظريف إلى بغداد في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين إيران والولايات المتحدة توترًا غير مسبوق منذ السنوات الأخيرة على خلفية السياسة المشددة التي تتبعها إدارة الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب تجاه إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف يصل العاصمة العراقية بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.